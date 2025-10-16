 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Галлюцинации, роботы и дата выхода в новом трейлере Call of Duty: Black Ops 7 Рецензия и отзывы на фильм «Выход 8» Основной инстинкт Шэрон Стоун: портить жизнь Бобу Оденкёрку в экшене «Никто 2» (фото) Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер» Рэйчел Макадамс вынуждена спасать токсичного мужика в трейлере фильма «Пришлите помощь» режиссёра Сэма Рэйми
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
558

К такой Афродите нас жизнь не готовила — в касте «Перси Джексона» неожиданное пополнение

Источник: Disney+

Сериальный «Перси Джексон» продолжает подавать признаки жизни — на этот раз к актёрскому составу третьего сезона присоединилась очень смешная женщина Кейт Маккиннон. И это ещё полбеды, ей досталась роль Афродиты — богини любви и красоты. Видимо, это тот максимум, который может себе позволить Disney+, учитывая целевую аудиторию сериала.

Согласно официальному описанию персонажа, она может менять свой облик в зависимости от наблюдателя и должна убедиться, что главный герой уважает силу и важность любви, прежде чем согласится помочь ему в поисках.

Куда больше на роль Афродиты подошла бы Дафни Кин, ранее утверждённая на роль богини охоты Артемиды А вот на это посмотреть многим наверняка будет даже интересно.

Основной актёрский состав включает Уокера Скобелла, Леа Джеффрис, Вирджинию Кулл, Чарли Бушнелла и Арьяна Симхадри.

Комментарии (6)

Ещё на эту тему

11Третий сезон получит «Перси Джексон и Олимпийцы» — самый популярный сериал Disney+ в 2024 году 2Тизер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» обещает Море чудовищ и циклопа 30Звезду «Дэдпула и Росомахи» Дафни Кин официально признали богиней

Тоже интересно

3Судный день ненадолго отменяется — выход Terminator 2D: No Fate опять перенесли 1«Меньше говна, больше Шекспира» — так писался сценарий Baldur's Gate 3 3Nikke: Goddess of Victory — анимированный трейлер кроссовера с Resident Evil 1Анонсирован Swords of Legends — ещё один многообещающий китайский AAA-слэшер 9Джулия Робертс пытается найти настоящего домогателя в трейлере фильма «После охоты»

Далее на КГ

0
GOG с трудом убедил Capcom выпустить классические версии Resident Evil
 0
Marvel собирается завершить возрождённую Ultimate-вселенную в апреле следующего года
 5
Джим Керри уходит в будущее, где станет Джорджем Джетсоном — отцом футуристического семейства
 0
Болотная тварь начнёт убивать кого помельче: DC и BOOM! Studios готовят совместный кроссовер
 22
Эпическая схватка юного Хищника с Деревом в отрывке «Хищника: Планета смерти»
 4
Мадс Миккельсен показывает чудеса кунг-фу в отрывке фэнтези-экшена «Поймать монстра»
 11
Джеймс Кэмерон обещает раскрыть все секреты в трейлере документалки «Аватар: Огонь и вода»
 2
Раскрыта точная дата премьеры второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»
 0
ЕВА-655: Прямая трансляция
 2
Системные требования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала
 
Тор так мощно «победил», что стал обычным человеком в Immortal Thor #25
 
Аниме Манга глазами анимешника: «Необъятный океан», том 8
 
«Сверхъестественное» снова возвращается! Теперь спасать людей, охотиться на нечисть будут в виде комикса
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Аниме Новый «Истребитель демонов» стал 16-м по кассовости фильмом года, обойдя по сборам «Элио» студии Pixar
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
5Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru