К такой Афродите нас жизнь не готовила — в касте «Перси Джексона» неожиданное пополнение

Сериальный «Перси Джексон» продолжает подавать признаки жизни — на этот раз к актёрскому составу третьего сезона присоединилась очень смешная женщина Кейт Маккиннон. И это ещё полбеды, ей досталась роль Афродиты — богини любви и красоты. Видимо, это тот максимум, который может себе позволить Disney+, учитывая целевую аудиторию сериала.

Согласно официальному описанию персонажа, она может менять свой облик в зависимости от наблюдателя и должна убедиться, что главный герой уважает силу и важность любви, прежде чем согласится помочь ему в поисках.

Куда больше на роль Афродиты подошла бы Дафни Кин, ранее утверждённая на роль богини охоты Артемиды А вот на это посмотреть многим наверняка будет даже интересно.

Основной актёрский состав включает Уокера Скобелла, Леа Джеффрис, Вирджинию Кулл, Чарли Бушнелла и Арьяна Симхадри.