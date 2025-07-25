Тизер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» обещает Море чудовищ и циклопа

Весной этого года сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» был продлён на третий сезон. Хорошие новости для поклонников, если таковые имеются. Анонс случился задолго до премьеры второго сезона, но стриминговый сервис Disney+ не заставил фанатов долго ждать — и опубликовал тизер этого самого второго сезона. В нём титульному Перси Джексону и его друзьям обещают новые испытания, в том числе в Море чудовищ, а также представляют циклопа. Дизайн последнего невольно вызывает в памяти синонимы к прилагательному «всратый».

Сериал основан на одноимённом фэнтезийном цикле Рика Риордана, который, в свою очередь, опирается на богатое наследие мифов и легенд Древней Греции. В лучших традициях подросткового чтива, цикл творчески переосмысливает всё, что можно, низводя сюжет до типичных страданий обычных американских школьников (это как обычные японские школьники, только с меньшим пафосом и без боевых роботов). Ранее первые две книги серии уже были экранизированы в формате полнометражных фильмов, но дальше второго тома дело не пошло.

Над созданием телеверсии трудится сам Рик Риордан совместно с Джонатаном Е. Стейнбергом. Главные роли в сериале исполнили Уокер Скобелл, Лея Джеффрис и Арьян Симхадри — они сыграли типичную троицу центральных персонажей.

Премьера второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» состоится 10 декабря.