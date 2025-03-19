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Шоураннеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» могут запустить новое шоу «Могучие рейнджеры»

Источник: Hasbro

Портал TheWrap поделился эксклюзивной новостью о возможном будущем «Могучих рейнджеров». Шоураннеры фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» Джонатан Е. Стейнберг и Дэн Шотц ведут переговоры об участии в создании нового игрового сериала «Могучие рейнджеры» для Disney+ и 20th Century TV. Они могут стать сценаристами, продюсерами и шоураннерами проекта.

Как пишет TheWrap, компания Hasbro, владеющая правами на бренд, учавствует в создании сериала и переосмыслит франчайз для совершенно нового поколения фанатов, а также порадует тех, кто уже знает и любит мир «Могучих рейнджеров».

«Могучие рейнджеры» начинались как телесериал 1990-х годов и превратились в огромный медиафранчайз, включающий в себя фильмы, видеоигры и не только. Сериал рассказывает про группу подростков, которые становятся супергероями и защищают мир от сил зла.

«Перси Джексон и Олимпийцы» вернётся со вторым сезоном в декабре этого года. Проект заранее продлили на третий сезон.

Шоу дебютировало на стриминговом сервисе Disney+ в 2024-м. По информации компании Luminate, «Перси Джексон и Олимпийцы» стал самым просматриваемым сериалом на Disney+ в прошлом году. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут шоу.

Теги
Могучие РейнджерыDisney+
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