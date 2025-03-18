У сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне будет третий сезон

Подтверждено: у криминальной драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли будет третий сезон. Видеосервис Paramount+, на котором выходит шоу, объявил о начале производства продолжения в Атланте и Оклахоме. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Как отметило СМИ, маловероятно, что продление стало сюрпризом, поскольку премьера второго сезона шоу в прошлом сентябре показала лучший старт на Paramount+ за всю историю площадки. Кроме того, проект входил в десятку самых просматриваемых стриминговых сериалов в рейтинге Nielsen на протяжении всего сезона.

Последний на данный момент эпизод «Короля Талсы» вышел в ноябре. Во втором сезоне 10 серий, что на одну больше, чем в первом.

Сталлоне не только играет главную роль в сериале, но и выступает одним из его исполнительных продюсеров. А создателем шоу является Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна», «Землевладелец»).

Исполнительный продюсер сериала Дэйв Эриксон стал его шоураннером, начиная с третьего сезона. Эриксон также является шоураннером «Мэра Кингстауна». И недавно он подписал многолетний контракт с MTV Entertainment Studios, работающей над этими шоу. А вот шоураннер и сценарист проекта Терренс Уинтер и ведущий режиссёр второго сезона Крейг Зиск, похоже, не работают над продолжением.

В ноябре сайт Variety сообщил, что Сталлоне близок к заключению сделки о возвращении как минимум в двух новый сезонах «Короля Талсы». Это значит, что проект могут продлить и на четвертый сезон. А согласно источникам портала Deadline, сериал может продлиться ещё дольше, а кроме того, у него могут появиться спин-оффы, как у «Йеллоустоуна».