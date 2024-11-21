Сильвестр Сталлоне близок к заключению контракта ещё на два сезона сериала «Король Талсы»

Согласно источникам Variety, Сильвестр Сталлоне близок к заключению сделки о возвращении как минимум в двух новый сезонах «Короля Талсы». Это значит, что популярный сериал продлят сразу на третий и четвертый сезоны. Хотя источники Variety подчёркивают, что на данный момент проект официально не продлён.

Криминальная драма «Король Талсы» выходит на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода её второго сезона состоялась 17 ноября. В продолжении 10 серий, что на одну больше, чем у первого сезона.

Сталлоне не только играет главную роль в сериале, но и выступает одним из его исполнительных продюсеров. А создателем шоу является Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна», «Землевладелец»).

Согласно источникам другого СМИ, Deadline, сериал может пойти дальше четырёх сезонов. А кроме того, у него могут появиться спин-оффы, как у «Йеллоустоуна» Шеридана.

Также по неподтверждённым данным, Сталлоне получит прибавку к зарплате. Во второй сезоне она составляла $ 1,5 млн за эпизод. Это на $ 750 тыс. больше, чем Сталлоне получал за эпизод в первом.