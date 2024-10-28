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Слай продолжает покорять стриминг: аудитория «Короля Талсы» растёт с каждым эпизодом

Источник: Paramount+

Показатели второго сезона «Короля Талсы» продолжает расти уже на протяжении пяти недель. По данным стриминга Paramount+, за 35 дней второй сезон набрал более 10 млн просмотров по всему миру. Это на 8% больше первого сезона, который к этому моменту набрал около 9,5 млн.

Статистика подтверждает рост интерес к сериалу с момента старта второго сезона. Спустя неделю после премьеры первый эпизод продолжения набрал 5,4 млн активных подписчиков. Серия также побила рекорд сериала по количеству зрителей в день премьеры. Проект вызывает оживление и в социальных сетях: количество его упоминаний выросло в восемь раз по сравнению с прошлым сезоном.

Во втором сезоне Дуайт в исполнении Сильвестра Сталлоне продолжает расширять свою криминальную империю в Талсе. Новые эпизоды «Короля Талсы» будут выходить еженедельно по воскресеньям до середины ноября.

Теги
Король Талсы
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