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Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм и Деми Мур в трейлере нефтяной драмы «Землевладелец» Тейлора Шеридана

Шоураннер Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Король Талсы») продолжает плодить солидные драматические проекты. Во всяком случае, хочется надеяться, что показавший свой первый внушающий трейлер «Землевладелец» — один из них. Его двухсерийная премьера состоится на стриминговом сервисе Paramount+ 17 ноября.

Постановка, актёрский состав которой возглавили Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм и Деми Мур, рассказывает о нефтянике, который сосредоточен на решении проблем бизнесмена, занимающегося добычей ископаемого топлива в западном Техасе.

Теги
ВидеоЗемлевладелец
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Источник фотографий: Depositphotos

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