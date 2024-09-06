Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм и Деми Мур в трейлере нефтяной драмы «Землевладелец» Тейлора Шеридана

Шоураннер Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Король Талсы») продолжает плодить солидные драматические проекты. Во всяком случае, хочется надеяться, что показавший свой первый внушающий трейлер «Землевладелец» — один из них. Его двухсерийная премьера состоится на стриминговом сервисе Paramount+ 17 ноября.

Постановка, актёрский состав которой возглавили Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм и Деми Мур, рассказывает о нефтянике, который сосредоточен на решении проблем бизнесмена, занимающегося добычей ископаемого топлива в западном Техасе.