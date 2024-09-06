Закрытый провальный шутер Concord не планируют убирать из сериала «Секретный уровень»

«Эффект Конкорда» перебрался из авиации в игровую индустрию. Многопользовательский инклюзивный и толерантный шутер Concord не взлетел — сегодня Sony закрыла сервера игры. Впрочем, вряд ли сей факт многих огорчил — вышедшая на PC и PS5 игра разошлась тиражом около 25 тыс., а пиковый онлайн в Steam равнялся 697 игрокам. Для ориентированного на онлайн-баталии шутера это, мягко говоря, маловато будет.

До того как оглушительный провал стал свершившимся фактом, Sony, по всей видимости, возлагала на проект большие надежды. Настолько большие, что Concord даже пропихнули в готовящийся к выходу сериал-антологию «Секретный уровень» — альтернативную версию «Любови, смерти и роботов», только по мотивам культовых видеоигр. Иначе как протекционизмом нельзя объяснить тот факт, что ещё не вышедший командный шутер попал в компанию к таким шедеврам, как Dungeons & Dragons, Mega Man, PAC-MAN, God of War, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.

Видимо, на производство эпизода, связанного с Concord, потратили уже все выделенные деньги, так что убирать его из сериала не имеет никакого смысла. По крайней мере, так считает портал IGN, опираясь на данные, полученные от собственных, приближенных к производству источников. Как бы то ни было, зрители узнают всё сами в конце этого года — премьера сериала «Секретный уровень» запланирована на 10 декабря на стриминговой платформе Amazon Prime Video.