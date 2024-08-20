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Космодесант и Кратос в тизере «Секретного уровня» от создателей антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Amazon заходит с игровых козырей, выкатив тизерный трейлер анимационной антологии «Секретный уровень» по известным и культовым игровым франчайзам.

Премьера первого сезона сборника коротких историй от творческой команды, создававшей для Netflix небезызвестную антологию «Любовь, смерть и роботы», состоится 10 декабря.

Вошедшие в сборник 15 сюжетов вдохновлены впечатляющим списком игр: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, various PlayStation Studios games, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.

Теги
ВидеоСекретный уровень
Комментарии (2)

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Подкасты
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