Космодесант и Кратос в тизере «Секретного уровня» от создателей антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Amazon заходит с игровых козырей, выкатив тизерный трейлер анимационной антологии «Секретный уровень» по известным и культовым игровым франчайзам.

Премьера первого сезона сборника коротких историй от творческой команды, создававшей для Netflix небезызвестную антологию «Любовь, смерть и роботы», состоится 10 декабря.

Вошедшие в сборник 15 сюжетов вдохновлены впечатляющим списком игр: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, various PlayStation Studios games, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.