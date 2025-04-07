Телеовощи. Выпуск 594: Серийный сосед

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:41 —
|Обсуждение новостей
|45:42 —
|«Гангстерленд» (MobLand) — 1x01
|01:03:33 —
|«Охотник за головами» (The Bondsman) — 1x01—02
|01:12:57 —
|«Дьявол может плакать» (Devil May Cry) — 1x01—02
|01:26:26 —
|«Побочный квест» (Side Quest) — 1x01—02
|01:28:55 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x07
|01:52:56 —
|«Нарковоры» — 1x03—04
|02:04:07 —
|«Киностудия» — 1x03
|02:25:27 —
|«Сто лет одиночества» — 1x07
|02:36:20 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x07
|02:45:32 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x10
|02:56:26 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x05
|03:14:57 —
|«Ангел» — 2x04
|03:22:19 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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