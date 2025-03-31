Телеовощи. Выпуск 593: Гадалка-давалка

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|07:24 —
|Обсуждение новостей
|57:00 —
|«Киностудия» (The Studio) — 1x01—02
|01:30:04 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x05—06
|02:00:08 —
|«Джек Ричер» — 3x08 (финал сезона)
|02:09:35 —
|«Переходный возраст» — 1x03—04 (финал сериала)
|02:35:27 —
|«Мистический квест» — 4x10 (финал сезона)
|02:55:13 —
|«Нарковоры» — 1x02—03
|03:06:07 —
|«Сто лет одиночества» — 1x06
|03:24:54 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x06
|03:31:50 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x09
|03:39:00 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x04
|03:53:20 —
|«Ангел» — 2x03
|04:00:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:03:56 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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