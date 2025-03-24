Телеовощи. Выпуск 592: Теория большого срока

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|02:22 —
|«Нарковоры» (Dope Thief) — 1x01
|27:36 —
|«Сто лет одиночества» — 1x05
|39:45 —
|«Алая река» (Long Bright River) — 1x01—03
|51:57 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x04
|01:14:20 —
|«Джек Ричер» — 3x07
|01:21:21 —
|«Переходный возраст» (Adolescence) — 1x01—04
|01:43:17 —
|«Мистический квест» — 4x09
|01:48:55 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x08
|01:55:36 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x05
|01:59:12 —
|«Ангел» — 2x02
|02:05:08 —
|Обсуждение новостей
|02:15:42 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: