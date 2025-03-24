Новые сериалы недели: Гай Ричи отправил Тома Харди в «Гангстерленд»

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Сюжет расскажет о том, чем жила голливудская киноиндустрия в начале 90-х годов прошлого столетия. В центре сюжета окажутся два лучших друга, заправляющие принадлежащей им киностудией. Главные герои озаботятся сохранением своего человеческого лица перед множеством внутренних и внешних вызовов, среди которых борьба с убыточностью их детища, неравная битва с акулами кинобизнеса, а также собственное стремление смести на пути к успеху любого, кто может им помешать, включая, кстати, и друг друга.

В равной (возможно) степени драматичная и комичная история о голливудском закулисье от известного креативного дуэта Сета Рогена и Эвана Голдберга.