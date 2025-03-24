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СЕРИАЛЫ
747

Новые сериалы недели: Гай Ричи отправил Тома Харди в «Гангстерленд»

Источник: Paramount+

Вторник, 25 марта

 
Сезон4
FOX
Уборщица Cleaning Lady

драма

В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон

Создатель Миранда Куок

Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.

Видео

Среда, 26 марта

 
Премьера+
Apple TV+
Киностудия The Studio

драма, комедия

В ролях Сет Роген, Айк Баринхолц, Кэтрин О'Хара, Кэтрин Хан

Сюжет расскажет о том, чем жила голливудская киноиндустрия в начале 90-х годов прошлого столетия. В центре сюжета окажутся два лучших друга, заправляющие принадлежащей им киностудией. Главные герои озаботятся сохранением своего человеческого лица перед множеством внутренних и внешних вызовов, среди которых борьба с убыточностью их детища, неравная битва с акулами кинобизнеса, а также собственное стремление смести на пути к успеху любого, кто может им помешать, включая, кстати, и друг друга.

В равной (возможно) степени драматичная и комичная история о голливудском закулисье от известного креативного дуэта Сета Рогена и Эвана Голдберга.

Видео

 
Конец сезона4
Apple TV+
Мистический квест Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганц

Четвёртый сезон комедии завершится десятым эпизодом Heaven and Hell.

Видео

Четверг, 27 марта

 
Сезон3
Amazon
Босх Bosch

детектив, драма

В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон

Создатель Майкл Коннелли

Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.

Видео

 
Конец сезона3
Amazon
Ричер Jack Reacher

драма, боевик, детектив

В ролях Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Хью Томпсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл

Создатель Ник Сантора

Третий сезон завершится восьмым эпизодом Unfinished Business.

Видео

Воскресенье, 30 марта

 
Премьера+
Paramount+
Гангстерленд MobLand

драма

В ролях Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джемма Найт Джонс

В центре сюжета — две лондонские семьи, чей бизнес простирается во все уголки земного шара. Харди сыграет профессионального «фиксера» Гарри де Суза, в чьи обязанности входит защищать интересы клана Харриганов любой ценой.

Гай Ричи приготовил для нас новый сериал — драматичный криминальный триллер с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен. Трейдер настраивает на осторожный оптимизм.

Видео

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