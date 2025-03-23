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СЕРИАЛЫ
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Шоураннер «Ван-Пис» покидает пост из-за проблем с психикой

Источник: Netflix

Чтобы снять сериал нужна как минимум устойчивая психика, а чтобы снять его хорошо — вдвойне. Шесть лет работы над экранизацией манги «Ван Пис» сильно подкосили шоураннера Мэтта Оуэнса. И хотя все фанаты благодарны ему за первый сезон, отсняв второй он решил незамедлительно свой пост покинуть — по-видимому, пришло время подлечить расшатанные нервишки.

6 лет работы над «Ван-Пис» изменили мою жизнь. Это было исполнение мечты. Также это было слишком. Поэтому я покидаю «Гоинг Мерри». Чтобы сделать перерыв, сосредоточившись на себе и на своём психическом здоровье. Пока что я собираюсь перевести дух, пройти курс терапии, подняться в рейтинге Marvel Rivals и вернуться обновлённым к новым приключениям.

В общем-то, послание обнадёживающее — есть шанс, что поправив здоровье, Оуэнс и правда вновь вернётся на борт. Ну а пока у руля остался второй шоураннер Джо Трач, пришедший на смену Стивену Маеде после первого сезона.

Съёмки продолжения официально завершились ещё в декабре, и новые эпизоды уже точно увидят свет в этом году — спустя два года после премьеры сериала. Третий сезон тоже не за горами — к нему должны приступить в ближайшие месяцы.

К своим ролям в «Ван-Писе» уже точно вернутся Иньяки Гoдoй, Maкeнью, Эмили Paдд, Джeйкoб Poмepo Гибcoн, Taз Cкaйлap, Морган Дейвис, Винсент Риган, Джефф Уорд и Эйдан Скотт. К ним присоединились Джо Манганьелло, Давид Дастмалчян, Чаритра Чандран, Кэти Сагал, Лера Абова и Марк Харелик.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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