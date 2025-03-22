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Ксеноморф истребляет команду корабля в отрывке сериала «Чужой: Земля»

Сериал «Чужой: Земля» от шоураннера Ноя Хоули напомнил о себе новым тизером, который легко можно назвать полноценным отрывком.

Как мы знаем, по сюжету ксеноморф наконец-то оказывается на Земле, что всеми силами пыталась предотвратить тётя Эллен Рипли. Разумеется, Чужого подбросили на место назначения. Какие-то умники опять везли опасный груз, а фейсхаггер в пути успел подрасти и вырваться на свободу.

Отрывок показывает последние минуты жизни корабля и его команды. Стилистика оригинальных фильмов полностью сохранена. Узнавание происходит мгновенно. Информационный центр корабля не перепутаешь ни с чем.

Премьера намечена на лето.

Теги
ВидеоЧужой: Земля
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Источник фотографий: Depositphotos

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