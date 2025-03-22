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СЕРИАЛЫ
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Рэмбо против Т-1000: Роберт Патрик сыграет злодея в «Короле Талсы»

Источник: Paramount+

Третий сезон криминального сериала «Король Талсы» уже обещает невиданное доселе зрелище конфликта двух мощных дедов. К актёрскому ансамблю присоединился сам Роберт Патрик — самый крепкий из жидких Терминаторов. Также в шоу сыграет Бо Напп.

Съёмки нового блока эпизодов, где на главной скрипке тренькает Сильвестр Сталлоне, уже стартовали в Оклахоме. «Король» принадлежит к плеяде сериалов Тейлора Шеридана на платформе Paramount+.

По сюжету, Сталлоне играет мафиозного капо Дуайта «Генерала» Манфреди, который 25 лет отсидел в тюрьме, не пойдя на сделку с законом, сохраняя верность семье. Но босс бесцеремонно кидает Генерала, отправив его в Талсу. Осознав, что криминальная семейка уже не чтит старые принципы верности, Манфреди собирает свою команду из местных колоритных личностей и начинает возводить персональную криминальную империю в совершенно инородном для протагониста месте.

Во втором сезоне Манфреди столкнулся с новыми врагами при расширении влияния в Талсе.

Патрик изобразит Джеремайю Данмайера — могущественного и непреклонного человека с глубокими карманами и связями в алкогольном бизнесе. Напп исполнит роль Коула — сына Джеремайи — избалованного богатого отпрыска со склонностью к безумным поступкам.

Во время премьеры второго сезона на Paramount+ сериал поставил мировой рекорд сервиса, который потом побил «Лэндмен». Шоураннером третьего сезона стал Дэйв Эриксон — сценарист и продюсер «Мэра Кингстауна». Что после недавнего сезона может только радовать. Любые изменения будут к лучшему.

Сталлоне продлил контракт ещё на 2 сезона. Так что зрители гарантированно получат и четвёртый.

Теги
КастингРоберт ПатрикСильвестр СталлонеТейлор ШериданParamount+
Комментарии (3)

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