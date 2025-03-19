Новый сериал Дж.Дж. Абрамса со звездой «Остаться в живых» показал первый тизер

Успевший вдоволь пошалить со «Звёздными войнами» и «Стартреком» Дж.Дж. Абрамс снова берётся за оригинальные проекты и, впервые после «Остаться в живых», это может быть действительно что-то стоящее. По крайней мере, первый тизер лайтового ретро-триллера «Лузер» позволяет на это надеяться. В качестве главного козыря — Джош Холлоуэй в главной роли, чья неприкрытая харизма в очередной раз заставляет недоумевать, отчего карьера Сойера до сих пор не попёрла.



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Холлоуэй играет бывалого водилу, не чурающегося разных грязных делишек. Он попадается в сети первой чернокожей женщине-агенту ФБР (Рэйчел Хилсон) и теперь должен помочь ей уничтожить один преступный синдикат. На дворе 1972 год.

Что из этого выйдет и выйдет ли, узнаем совсем скоро — премьера на потоковом сервисе Max намечена на 15 мая.