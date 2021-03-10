Воссоединение «Остаться в живых» случится на HBO Max — Джей Джей Абрамс, Джош Холлоуэй и щепотка Сойера

Джей Джей Абрамс, в прошлом году подписавший многолетний контракт с HBO Max, явно решил зайти с козырей — главную роль в его новом сериале исполнит звезда «Остаться в живых» Джош Холлоуэй, и это воссоединение само по себе гарантирует проекту должный уровень внимания прессы и ожидания зрителей.

Действие криминальной драмы Duster развернётся в 1970-х на Юго-Западе США, а в центре сюжета окажется дерзкий (и обаятельный) водила растущего криминального синдиката, чья жизнь превращается из просто ужасной в ужасно опасную. Роль, понятное дело, буквально созданная для Холлоуэя.

Соавтором Абрамса выступит Латойя Морган («Бесстыдники», «Ходячие мертвецы»), оба также сериал спродюсируют.

Сам актёр после череды проходных сериалов сейчас весьма успешно снимается в высоко оценённой драме «Йеллоустоун» с Кевином Костнером, однако проект Абрамса способен вывести его в совершенно иную лигу.