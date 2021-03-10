Хлоя Беннет и Дав Кэмерон сыграют супергероинь в игровой адаптации мультсериала «Суперкрошки»

Телеканал The CW может для кого-нибудь из зрителей внезапно заиграть новыми красками и частично искупить свои многочисленные грехи, которые он называет сериалами. В не так давно запланированной игровой адаптации мультсериала «Суперкрошки» случилось пополнение основного актёрского состава — главные роли в пилоте сыграют успевшие поработать вместе в «Агентах Щ.И.Т.» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон. Компанию им составит начинающая актриса Яна Перро.

Игровая адаптация известного детского мультсериала о девчушках-супергероинях расскажет более взрослую историю. Центральное трио состоит из лишённых прежних иллюзий девушек за двадцать, которые по сути лишились детства из-за того, что занимались совсем недетскими вещами — воевали со злодеями. Согласятся ли они снова объединиться, когда мир нуждается в них сильнее, чем когда-либо прежде?

Пилот срежиссирует Мэгги Кайли по сценарию Диабло Коди («Джуно») и Хизер Ренье («Рухнувшие небеса»). Без Грега Берланти и Сары Шехтер, кончено никуда — они числятся в исполнительных продюсерах проекта.