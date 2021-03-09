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Стивен Амелл сменил костюм Стрелы на красные труселя — кадры нового сериала про рестлинг

Скоро на телеканалt Starz выйдет сериал про рестлинг, который обещает быть горячим во всех смыслах. Главные роли исполняют Стивен Амелл («Стрела») и Александр Людвиг («Викинги»), и оценить их старания можно уже прямо сейчас благодаря первым кадрам драмы «Хилы» (Heels):

Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы»

По сюжету герои Амелла и Людвига — братья и профессиональные рестлеры, которым не привыкать быть соперниками как на ринге, так и вне его. И судя по названию, оба они далеко не паиньки.

Срежиссировали сериал Питер Сигал («Мой шпион», «Напряги извилины») и Джессика Лори по сценарию Майкла Валдрона («Доктор Стрэндж 2»). Дата премьеры пока не объявлена.

Теги
ГалереяХилы
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