Стивен Амелл сменил костюм Стрелы на красные труселя — кадры нового сериала про рестлинг

Скоро на телеканалt Starz выйдет сериал про рестлинг, который обещает быть горячим во всех смыслах. Главные роли исполняют Стивен Амелл («Стрела») и Александр Людвиг («Викинги»), и оценить их старания можно уже прямо сейчас благодаря первым кадрам драмы «Хилы» (Heels):

По сюжету герои Амелла и Людвига — братья и профессиональные рестлеры, которым не привыкать быть соперниками как на ринге, так и вне его. И судя по названию, оба они далеко не паиньки.

Срежиссировали сериал Питер Сигал («Мой шпион», «Напряги извилины») и Джессика Лори по сценарию Майкла Валдрона («Доктор Стрэндж 2»). Дата премьеры пока не объявлена.