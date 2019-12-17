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Робби и Стивен Амеллы сыграют в многосерийном спин-оффе научно-фантастического фильма «Код 8»

Робби Амелл («Флэш») и Стивен Амелл («Стрела») больше всего известны своими ролями в сериалах канала The CW. Мало кому удаётся оттуда вырваться, но, похоже, обоим братьям таки вернули их паспорта. Потому что они уходят на потоковый сервис Quibi, где берутся за разработку многосерийного научно-фантастического проекта «Код 8».

Сериал задуман как спин-офф одноимённого полнометражного фильма этого года, который сам в свою очередь вырос из независимой короткометражки 2016-го — краудфандингового проекта Амеллов.

Криминальная драма разворачивается в мире, где люди со сверхспособностями, построившие целые города, низведены до самых низов общества. Их считают изгоями, их рабочие места заняли роботы, власти ведут жёсткий контроль местных Людей Икс, а простые люди боятся. Главный герой фильма Коннор (Робби Амелл) — ходячий электрогенератор, от отчаяния вступивший в банду. События сериала развернутся спустя несколько лет, когда парень, побывав за решёткой, вынужден объединиться с наркодиллером-телекинетиком (Стивен Амелл), чтобы пресечь поставки зелья через коррумпированные власти.

Джефф Чан («Грэйс») вновь срежиссирует «Код 8» по сценарию Криса Паре («Дерзкий Лос-Анджелес»).

С короткометражкой можно ознакомиться прямо сейчас:

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Код 8
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