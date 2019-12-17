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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Теории большого взрыва» и «Симпсонов» напишут комедию про астронавта для NBC

Билл Прэди — один из создателей ситкома «Теория большого взрыва» — не сидит без дела по завершении своего лучшего детища. Он работает над новой многосерийной комедией, на этот раз для телеканала NBC

Главным героем сериала станет космонавт, чьи трудовые будни по покорению околоземного пространства оказываются не столь увлекательными, как его жизнь разведённого отца. Американский герой в циничном реальном мире — такой простор для шуток.

Вдохновителем основной идеи проекта стал астронавт NASA Майк Массимино, с которым Прэди работал над несколькими эпизодами «Теории». Он сыграл в шести эпизодах, где Говард Воловиц летал в космос, а также выступал консультантом по скафандрам и российскому кораблю «Союз».

Написанием новой комедии Прэди занимается на пару со сценаристом «Симпсонов» и «Офиса» Дэном Грини. Исполнительным продюсером выступает Джейми Уиддоуз («Всё схвачено»). Производство на контроле у Universal Television.

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