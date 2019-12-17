«Дракула» — постер вампирского триллера Стивена Моффата и Марка Гэтисса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал постер к премьере трёхсерийного мистического триллера «Дракула» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Подписчики цифровой платформы увидят новый сериал от авторов «Шерлока» 4 января, сразу после его выхода на британском канале BBC One.

В авторском переосмыслении готического романа Брэма Стокера трансильванский граф-кровосос в исполнении Класа Банга отправляется в викторианский Лондон, дабы поохотиться на тамошних обитателей.

Первую серию снял Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), вторую — Дэймон Томас («Убивая Еву»), а третью — Пол Макгиган («Острые козырьки»).