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«Дракула» — постер вампирского триллера Стивена Моффата и Марка Гэтисса

Потоковый сервис Netflix опубликовал постер к премьере трёхсерийного мистического триллера «Дракула» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Подписчики цифровой платформы увидят новый сериал от авторов «Шерлока» 4 января, сразу после его выхода на британском канале BBC One.

В авторском переосмыслении готического романа Брэма Стокера трансильванский граф-кровосос в исполнении Класа Банга отправляется в викторианский Лондон, дабы поохотиться на тамошних обитателей.

Первую серию снял Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), вторую — Дэймон Томас («Убивая Еву»), а третью — Пол Макгиган («Острые козырьки»).

Постеры сериала «Дракула»
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13Телеовощи – 314: Супереврей-выскочка
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 383: «Джуманджи 3», «Брачная история» и куча трейлеров
 
11Ноль кадров в секунду – 294.2: Долгая дорога к шести часам
 
9ЕВА – 350: Сига. Бычок. Пепел
 
15Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
7ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
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