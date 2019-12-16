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Первоисточник: news.yahoo.com Прямая ссылка на новость:
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На счету приложения Disney+ уже 22 млн скачиваний

В эпоху расцвета стриминговых сервисов запускать новые цифровые платформы — дело довольно рискованное, если ты не в состоянии предложить уже тратящим на подписки зрителям нечто такое, что заставит их подписаться на новичка. Студия Disney — одна их тех, кому запускать свой стриминговый сервис в условиях жёсткой конкуренции куда легче других. Чего стоит одна только видеотека дорогих зрительскому сердцу художественных и анимационных фильмов.

Успешный старт видеоплатформы Disney+ подтверждается цифрами. Исследовательская компания Apptopia сообщает, что с момента запуска потокового сервиса 12 ноября приложение Disney+ для мобильных гаджетов было скачано 22 млн раз. Ранее Disney сообщала, что за первый день работы сервиса на него оформили подписку 10 млн человек.

На сегодняшний день в США у Disney насчитывается 41,5 млн подписчиков на всех цифровых платформах, включая аудиторию Hulu и ESPN+. У лидера индустрии Netflix Inc. аудитория достигает 61 млн человек. Ежедневно зрители совокупно проводят около 200 млн часов в приложении Disney+, тогда как в Netflix аудитория набирает около 1 млрд часов в день. Не так уж плохо для новичка, которому всего месяц от роду.

Кстати, слово «Disney+» стало самым популярным запросом в Google на территории США в этом году.

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