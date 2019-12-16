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Сборный трейлер сериалов 2020 года от канала HBO

Кабельный канал HBO выпустил сборный трейлер, где представлены новые сериалы, мини-сериалы и телефильмы вещателя, премьеры которых состоятся в следующем году. Среди прочих в ролике засветились кадры из «Страны Лавкрафта», «Чужака», «Отмены», «Перри Мейсона», «5 авеню» и «Третьего дня».

Не обошли стороной и многосерийные проекты, возвращающиеся в 2020 году с новым сезоном: «Мир Дикого Запада» (3-й сезон), «Эйфория» (2-й сезон), «Наследники» (3-й сезон), «Праведные Джемстоуны» (2-й сезон), «Новый Папа» (2-й сезон) и «Барри» (3-й сезон).

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