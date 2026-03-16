«Годзилла: Минус ноль» практически одновременно выйдет в Японии и Штатах Новые фильмы недели: боевик с Джейсоном Стэйтемом и равиоли Оли Бузовой Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов» Не успев умереть, тут же воскресла: «Ультимативная» комикс-вселенная от Marvel вернётся Второй сезон фэнтези «Начало после конца» получил накачанный экшеном главный трейлер
СЕРИАЛЫ
399

Венсан Кассель получил роль в четвёртом сезоне сериала HBO «Белый лотос»

Источник: HBO

Канал HBO готовит четвёртый сезон своего драматического сериала «Белый лотос». События грядущего сезона развернутся во Франции. И в нём сыграет известный французский актёр Венсан Кассель («Багровые реки», «Братство волка», «Двенадцать друзей Оушена»).

Эксклюзивной новостью об участии актёра в проекте поделилось издание Deadline. Оно также напомнило, что ранее Кассель снимался в сериале HBO «Мир Дикого запада», где играл персонажа по имени Ангерран Серак. Роль актёра в «Белом лотосе» пока не раскрыта.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события разворачиваются в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. А участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.

Ещё на эту тему

5Герой Николаса Кейджа на крыше машины на новом кадре из сериала «Человек-паук Нуар» 9Сериал «Медведь» должен закончиться на пятом сезоне 1Netflix подтвердил продление сериала «Ночной агент» на четвёртый сезон

Тоже интересно

0Второй сезон манги «Дэдпул: Самурай» получит продолжение 0Команда Соломенной Шляпы в пути в отрывке из второго сезона сериала «Ван-Пис» 10Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» 0Рецензия и отзывы на игру Dungeons 4 3Beast of Reincarnation — презентация с Developer Direct 2026

Далее на КГ

63
«Оскар 2026» — полный список победителей
 0
Древние боги и корпоративное будущее: анонс нового комикса маститых авторов
 0
К выходу второго сезона «Людей Икс '97» готовят комикс-приквел
 3
Культовый кроссовер про Бэтмена и Судью Дредда получит юбилейное переиздание
 9
Финансово состоявшийся «Крик 7» скоро выходит на цифре
 0
Для комедийного аниме «Горничная, которая просто любит покушать» приготовили дату премьеры
 18
Анимационный сериал «Светлячок» делается с благословением создателя Джосса Уидона! И ему нужен дом (не Уидону)
 18
Культовый «Светлячок» вернётся в виде мультсериала
 4
Актёр последней «Фантастической четвёрки» Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в «Скуби-Ду»
 10
Илья Соболев сыграл главную роль в комедии «Зовите Витю!» о лжеэкстрасенсе, который начал видеть призраков
Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»
 
Маленькая Аня Тейлор-Джой причиняет огромное количество проблем в тизере сериала «Лаки»
 
Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры
 
Кино Моральный крах Мэттью Макконахи: актёр и Зои Салдана сыграют в романтической комедии на Netflix
 
Игры КГ играет: Игровой коллаж № 168
 
HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк
 
