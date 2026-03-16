Венсан Кассель получил роль в четвёртом сезоне сериала HBO «Белый лотос»

Канал HBO готовит четвёртый сезон своего драматического сериала «Белый лотос». События грядущего сезона развернутся во Франции. И в нём сыграет известный французский актёр Венсан Кассель («Багровые реки», «Братство волка», «Двенадцать друзей Оушена»).

Эксклюзивной новостью об участии актёра в проекте поделилось издание Deadline. Оно также напомнило, что ранее Кассель снимался в сериале HBO «Мир Дикого запада», где играл персонажа по имени Ангерран Серак. Роль актёра в «Белом лотосе» пока не раскрыта.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события разворачиваются в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. А участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.