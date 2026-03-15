Культовый «Светлячок» вернётся в виде мультсериала

Последние три недели актёры из культового научно-фантастического сериала «Светлячок» без устали тизерили что-то интригующее. Впрочем, фанаты оказались не лыком шиты и оперативно нашли наиболее вероятное объяснение — возрождение сериала в виде анимационного шоу. Что ж, теперь всё официально: Натан Филлион подтвердил, что мультсериал по «Светлячку» находится в работе.

К своим ролям вернётся весь основной каст оригинального шоу — помимо самого Филлиона, это Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Джина Торрес, Джуэл Стэйт, Саммер Глау, Шон Маэр и Адам Болдуин. Актёры озвучат собственных персонажей. За сценарий отвечают Марк Гуггенхайм («Стрела», «Легенды завтрашнего дня») и Тара Баттерс («Агент Картер», «Жнец»). Увы, но «отменённый» Джосс Уидон участия в возрождении собственного детища не принимает.

Хронологически события анимационного «Светлячка» развернутся между оригинальным сериалом и его полнометражным продолжением «Миссия “Серенити”». Больше подробностей пока нет, зато команда предоставила фанатам первый концепт-арт, разработанный студией ShadowMachine. Смотрим, проникаемся, утираем скупые слёзы счастья.