6
СЕРИАЛЫ
463

Культовый «Светлячок» вернётся в виде мультсериала

Источник: 20th Century Fox

Последние три недели актёры из культового научно-фантастического сериала «Светлячок» без устали тизерили что-то интригующее. Впрочем, фанаты оказались не лыком шиты и оперативно нашли наиболее вероятное объяснение — возрождение сериала в виде анимационного шоу. Что ж, теперь всё официально: Натан Филлион подтвердил, что мультсериал по «Светлячку» находится в работе.

К своим ролям вернётся весь основной каст оригинального шоу — помимо самого Филлиона, это Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Джина Торрес, Джуэл Стэйт, Саммер Глау, Шон Маэр и Адам Болдуин. Актёры озвучат собственных персонажей. За сценарий отвечают Марк Гуггенхайм («Стрела», «Легенды завтрашнего дня») и Тара Баттерс («Агент Картер», «Жнец»). Увы, но «отменённый» Джосс Уидон участия в возрождении собственного детища не принимает.

Хронологически события анимационного «Светлячка» развернутся между оригинальным сериалом и его полнометражным продолжением «Миссия “Серенити”». Больше подробностей пока нет, зато команда предоставила фанатам первый концепт-арт, разработанный студией ShadowMachine. Смотрим, проникаемся, утираем скупые слёзы счастья.

Промо-арт сериала «Светлячок»
Теги
АнонсыСветлячокСтрелаЛегенды завтрашнего дняАгент КартерЖнецНатан ФиллионМорена БаккаринАлан ТьюдикДжосс Уидон
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

