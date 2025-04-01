 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джонатан Мейджорс покажет чудеса боевых искусств чёрных американцев в экшене про месть Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон в трейлере второго сезона «Йеллоустоуна: 1923» Том Круз пытается не сорваться с самолёта на съёмках трюка из «Миссии невыполнима 8» (ролик) Dispatch — дебютный трейлер супергеройской комедии от авторов Tales from the Borderlands Дисишные флешбэки: роль Бэтмена полностью отбила Бену Аффлеку желание играть супергероев
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
225

Супергероический засранец Нэйтана Филлиона из «Супермена» появится в сериале про Зелёных фонарей

Источник: ABC

Скажем прямо, было бы странно, если бы в дисишном сериале «Фонари», где фигурируют галактические охранники правопорядка Зелёные фонари, не появился персонаж Нэйтана Филлиона из «Супермена» режиссёра-сценариста Джеймса Ганна.

И дело не только в том, что Ганн — архитектор взаимосвязанной киновселенной и хороший друг актёра Филлиона. Просто в этом есть смысл. Да и Нэйтан одинаково прекрасно чувствует себя в фильмах и сериалах («Светлячок», «Новичок»).

Короче, Гай Гарднер — супергероический персонаж с удивительной причёской и мудаковатым складом характера из «Супермена» — обязательно хпроявит себя](https://ew.com/nathan-fillion-guy-gardner-lanterns-11705775?utm_campaign=trueAnthem%3A+New+Content+%28Feed%29&taid=67eaeedcaae7140001fe37ea&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter) в сериале. Об этом рассказали источники издания Entertainment Weekly.

Вряд ли это очень важная для сюжета роль, ведь центральные партии исполняют Кайл Чендлер и Аарон Пьер.

Пьер изображает Джона Стюарта — недавно призванного на службу рекрута, который расследует в американском хартленде убийство под присмотром ветеранистого Хэла Джордана в исполнении Чендлера. Совершённое на Земле преступление, конечно же, отразится на всём мире DC.

Уже не раз проводилась аналогия с «Настоящим детективом». Им можно, потому что одна и та же платформа — HBO.

В сериале также снимаются Гаррет Диллахант, Ульрих Томсен и Пурна Джаганнатхан.

Теги
СуперменФонариДжеймс ГаннНэйтан ФиллионФильмы DC
Комментарии

Ещё на эту тему

15Локи возвращается! Том Хиддлстон пополнил каст «Мстителей 5»

Тоже интересно

0DC представило обложки для продолжения к знаменитому комиксу «Бэтмен: Тихо» 1А вот и Джеки: в перезапуске Witchblade появится главный герой комикса The Darkness 2Новые кадры и обложки к новой истории из знаменитого цикла «Мышиная гвардия» 19Аль Пачино и Дэн Стивенс изгоняют чертей в трейлере ужастика «Ритуал» 7Невесёлый Джон Красински смотрит на Дубай на первом кадре фильма «Джек Райан»

Далее на КГ

2
У новой экранизации «Обители зла» будет только один протагонист
 3
Большая человекоподобная Сидни Суини сыграет в экранизации аниме Gundam
 12
Встречайте новый состав The Beatles: Пол Мескаль, Барри Кеоган, Джозеф Куинн и Харрис Дикинсон (фото)
 0
Данте спасает людей и сражается с демоном в новом отрывке из мультсериала по играм Devil May Cry
 1
«Рик и Морти» возвращаются с первым тизером 8 сезона и анонсом премьеры
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Мастер»
 6
У Тома Холланда начинается новый день: раскрыто название «Человека-паука 4»
 5
«Человек-паук: За пределами вселенной» официально выходит летом 2027 года
 1
Dynamite переиздаст комиксы про Чёрного Плаща из 1990-х годов
 1
Появился спойлер про то, кто будет одним из первых противников «Абсолютного» Супермена
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сайт Bleeding Cool назвал девять самых продаваемых комиксов 2024 года
 
Режиссёр «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной» снимет триллер про ИИ, ведущий человечество к гибели
 
Сериалы Известный комикс издательства Image получит анимационную адаптацию
 
Рецензия и отзывы на фильм «Носферату»
 
Стойкая Йоханссон: Скарлетт отказывается заводить соцсети под нажимом студии и ради динозавров
 
Новинки кино 3–9 февраля: «Война и музыка» с Прилучным и «Знакомство родителей» с Хабенским
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
 
2ЕВА – 626: Три закона робогорничной
 
3Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду – 571: Очень качественная рутина
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
4ЕВА – 625: Единорог-лесбиян
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru