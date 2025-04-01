Супергероический засранец Нэйтана Филлиона из «Супермена» появится в сериале про Зелёных фонарей

Скажем прямо, было бы странно, если бы в дисишном сериале «Фонари», где фигурируют галактические охранники правопорядка Зелёные фонари, не появился персонаж Нэйтана Филлиона из «Супермена» режиссёра-сценариста Джеймса Ганна.

И дело не только в том, что Ганн — архитектор взаимосвязанной киновселенной и хороший друг актёра Филлиона. Просто в этом есть смысл. Да и Нэйтан одинаково прекрасно чувствует себя в фильмах и сериалах («Светлячок», «Новичок»).

Короче, Гай Гарднер — супергероический персонаж с удивительной причёской и мудаковатым складом характера из «Супермена» — обязательно хпроявит себя](https://ew.com/nathan-fillion-guy-gardner-lanterns-11705775?utm_campaign=trueAnthem%3A+New+Content+%28Feed%29&taid=67eaeedcaae7140001fe37ea&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter) в сериале. Об этом рассказали источники издания Entertainment Weekly.

Вряд ли это очень важная для сюжета роль, ведь центральные партии исполняют Кайл Чендлер и Аарон Пьер.

Пьер изображает Джона Стюарта — недавно призванного на службу рекрута, который расследует в американском хартленде убийство под присмотром ветеранистого Хэла Джордана в исполнении Чендлера. Совершённое на Земле преступление, конечно же, отразится на всём мире DC.

Уже не раз проводилась аналогия с «Настоящим детективом». Им можно, потому что одна и та же платформа — HBO.

В сериале также снимаются Гаррет Диллахант, Ульрих Томсен и Пурна Джаганнатхан.