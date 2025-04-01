Данте спасает людей и сражается с демоном в новом отрывке из мультсериала по играм Devil May Cry

Совсем скоро стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал Devil May Cry, основанный на одноимённом видеоигровом франчайзе Capcom. Адаптация истории про охотника на демонов Данте выйдет 3 апреля. До скорой премьеры мультсериал успел получить ещё один промо-ролик — отрывок, в котором главный герой спасает людей от напавшего демона.

Мультсериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией видеоигр Castlevania для Netflix. За анимацию для проекта ответственна Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно шоу распланировано нa несколько сезонов, но всё будет зависеть от интереса аудитории.



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Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t58444" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ранее Netflix заказал первый игровой сериал во франчайзе «Скуби-Ду».