 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
NetEase пародирует GTA V в трейлере нового анимешного блокбастера Ananta Элла Балинска исполнит главную роль в ужастике про смертельную игру в виртуальной реальности Сука вернулась: атмосферный тизер ужастика «М3ГАН 2.0» «Сверхъестественное» возвращается! В финале «Пацанов» Данте спасает людей и сражается с демоном в новом отрывке из мультсериала по играм Devil May Cry
• • •
 
СЕРИАЛЫ
273

Данте спасает людей и сражается с демоном в новом отрывке из мультсериала по играм Devil May Cry

Источник: Netflix

Совсем скоро стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал Devil May Cry, основанный на одноимённом видеоигровом франчайзе Capcom. Адаптация истории про охотника на демонов Данте выйдет 3 апреля. До скорой премьеры мультсериал успел получить ещё один промо-ролик — отрывок, в котором главный герой спасает людей от напавшего демона.

Мультсериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией видеоигр Castlevania для Netflix. За анимацию для проекта ответственна Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно шоу распланировано нa несколько сезонов, но всё будет зависеть от интереса аудитории.

Ранее Netflix заказал первый игровой сериал во франчайзе «Скуби-Ду».

Теги
ВидеоДьявол может плакать
Комментарии

Ещё на эту тему

2Появились фото некоторых локаций со съёмок шоу «Фонари» от DC Studios 9Netflix заказал первый игровой сериал во франчайзе «Скуби-Ду» 10У сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появился новый брутальный трейлер

Тоже интересно

3Вышел комикс про говорящего козла, еврейские традиции и семью, застрявшую во времени 14Никакой зрительской восторженности: «Микки 17» с Робертом Паттинсоном получил оценку посмотревших 9Пёс из «Игры престолов» станет бывшим джедаем во втором сезоне «Асоки» 7Раскрыто, когда продолжится аниме «Ван-Пис» — экранизация самой популярной манги в мире 16Николас Кейдж ловит волну насилия в трейлере фильма «Сёрфер»

Далее на КГ

1
«Рик и Морти» возвращаются с первым тизером 8 сезона и анонсом премьеры
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Мастер»
 6
У Тома Холланда начинается новый день: раскрыто название «Человека-паука 4»
 5
«Человек-паук: За пределами вселенной» официально выходит летом 2027 года
 1
Dynamite переиздаст комиксы про Чёрного Плаща из 1990-х годов
 1
Появился спойлер про то, кто будет одним из первых противников «Абсолютного» Супермена
 16
Смотрим на Супергёрл Милли Олкок на съёмках сольника «Супергёрл: Женщина будущего»
 11
Лицо Вина Дизеля больше не влезает в кадр на свежем фото в преддверии съёмок «Форсажа 11»
 3
Сорвиголова геройствует в новом костюме на съёмках второго сезона «Рождённого заново»
 0
Apple TV+ объявил дату премьеры второго сезона мультсериала «УдивЛа»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Назад в прошлое: анонс серии про приключения Капитана Америки сразу после разморозки
 
Кино «Капитан Америка 4» пока оправдывает позитивные прогнозы в прокате
 
Игры Sony перестаёт требовать PSN-подключение для одиночных игр на PC
 
Dynamite переиздаст старые комиксы про Вампиреллу в доступном формате
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Рейс навылет»
 
Аниме Осенью с третьим сезоном вернётся «Фермер-аристократ» — aнимe пo мaнгe coздaтeльницы «Стального алхимика» и «Серебряной ложки»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
 
2ЕВА – 626: Три закона робогорничной
 
3Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду – 571: Очень качественная рутина
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
4ЕВА – 625: Единорог-лесбиян
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru