Сорвиголова геройствует в новом костюме на съёмках второго сезона «Рождённого заново»

Завтра, 1 апреля состоится премьера седьмого эпизода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Позже выйдут выйдут восьмая и девятая серии шоу, которые станут заключительными для первого сезона, но не всего сериала. Впереди у него второй сезон.

Продолжение из тех же девяти эпизодов уже снимают. Оно выйдет в 2026 году, в нём сыграет Мэттью Лиллард, а Сорвиголова появится в новом костюме. О последнем стало известно благодаря новым опубликованным фото со съёмок второго сезона.

События «Рождённого заново» продолжают сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс.

«Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории.

Ранее в сети появились фото некоторых локаций со съёмок сериала «Фонари» от DC Studios.