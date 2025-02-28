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Мэттью Лиллард сыграет во втором сезоне мрачной супергероики Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново»

Источник: Blumhouse Productions

Незадолго до премьеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Deadline опубликовал эксклюзивную новость, касающуюся проекта. Во втором сезоне шоу пока неназванную роль исполнит актёр Мэттью Лиллард («Крик», «Скуби-Ду», «Пять ночей с Фредди»). Съёмки сезона начнутся на следующей неделе, а выйдет продолжение в 2026 году.

«Рождённый заново» дебютирует сразу с двумя сериями на стриминговом сервисе Disney+ 4 марта. Всего в сезоне заявлено девять серий.

События шоу продолжат сюжетные линии сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль Мэтта Мёрдока повторил Чарли Кокс, а Уилсона Фиска — Винсент Д’Онофрио.

«Рождённый заново» стал вторым проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».

Джон Бернтал повторит в грядущем шоу роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.

Ранее стало известно, что Marvel приостановила работу над официально неодобренными проектами «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».

В этом году на Disney+ выйдет сериал «Железное сердце». А в следующем году на видеосервисе появится второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Также в 2026-м может выйти продолжение шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Теги
Сорвиголова: Рождённый зановоMarvel
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