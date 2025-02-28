DC готовит второе шоу про Зелёных фонарей

В настоящее время у DC Studios вовсю идут съёмки сериала «Фонари». В нём двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать преступление в американской глубинке. Этими супергероями будут Джон Стюарт и Хэл Джордан. На играющих их актёров в образах своих персонажей уже можно посмотреть: в сети есть первый кадр из предстоящего шоу. Но «Фонари» — не единственный проект, основанный на комиксах о межгалактической полиции, который выйдет в будущем.

На днях DC Studios анонсировало анимационный сериал «Мои приключения с Зелёным фонарём» (My Adventures with Green Lantern). Его главной героиней будет старшеклассница Джессика Круз, чья жизнь перевернулась, когда с неба упало кольцо силы Зелёного фонаря и выбрало девушку в качестве своего носителя. Всё становится ещё хуже, когда на Землю прибывают древние инопланетные враги Фонарей.

Но если события игрового проекта происходят в обновлённой киновселенной DC, то действие анимационного развернётся во вселенной мультсериала «Мои приключения с Суперменом». Один из исполнительных продюсеров последнего, Джейк Уайатт, работает и над мультсериалом про Джессику Круз.

«Фонари» должны выйти в 2026 году. У «Мои приключения с Зелёным фонарём» пока нет даже примерной даты релиза.

В прошлом июле завершился показ второго сезона шоу про Супермена. Оно продлено на третий сезон, но дата премьеры продолжения станет известна позднее.

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

А в марте состоится премьера полнометражного аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза», в котором тоже будет Зелёный фонарь. У аниме есть накачанный экшеном трейлер.