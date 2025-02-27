Приключения «Радиоактивных людей» продолжатся во втором сезоне мультсериала «Люди Икс '97» в 2026 году

Прошлой весной на стриминговой платформе Disney+ вышел первый сезон анимационного сериала «Люди Икс '97». Второй сезон шоу ожидался в этом году, но ещё осенью сайт Nexus Point News поделился неофициальной информацией о том, что релиз перенесли на 2026-й. И это оказалось правдой. В свежем интервью для Collider глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум заявил, что продолжение «Людей Икс '97» выйдет в следующем году.

В новых сериях кроме «Радиоактивных людей» покажут две другие команды с Иксом в названии. Также в продолжении должны появиться персонажи Апокалипсис, Хавок, Уорлок, Полярис и Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). А у главных героев будут костюмы из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Премьера проекта стала второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?» о персонажах Marvel. «Людей Икс '97» уже продлили на третий сезон.

В следующем году выйдет второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», снятого для взрослой аудитории. Первый сезон шоу стартует на Disney+ 4 марта с двух эпизодов. В 2026-м может выйти и ещё один проект Marvel для взрослой аудитории — спецэпизод про Карателя, над которым работает исполнитель роли персонажа Джон Бернтал вместе с режиссёром криминальной драмы «Мы владеем этим городом».