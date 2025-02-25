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Джон Бернтал работает над спецэпизодом про Карателя вместе с режиссёром драмы «Мы владеем этим городом»

Источник: Netflix

Глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум в интервью для ComicBook.com объявил, что актёр Джон Бернтал работает со студией над спецэпизодом про Карателя. А в интервью для EW Виндербаум раскрыл некоторые подробности предстоящего проекта.

Оказывается, Бернтал не только повторит в спешале роль Фрэнка Касла, но и будет соавтором сценария новой истории про своего персонажа. Вторым сценаристом и режиссёром проекта стал постановщик криминальной драмы «Мы владеем этим городом» Рейналдо Маркус Грин. В данном мини-сериале, вышедшем на HBO, главную роль играл Бернтал. Об этом написал сайт ComicBookMovie.com. Также портал добавил, что релиз спецэпизода ожидается в 2026 году вместе со вторым сезоном сериала «Сорвиголова: Рождённый заново».

Спешал про Карателя станет третьим в серии Marvel Studios Special Presentations. В 2022-м на Disney+ вышли спецэпизоды про Ночного оборотня и Стражей Галактики.

Бернтал играл Касла в сериалах «Сорвиголова» и «Каратель», выходивших на Netflix. 4 марта на Disney+ стартует «Рождённый заново». В новом снятом для взрослой аудитории сериале про Сорвиголову появится и Каратель.

Теги
Сорвиголова: Рождённый зановоMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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