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Восставший из мёртвых охотник на демонов Кевин Бейкон и другие на первых кадрах сериала ужасов «Поручитель»

Источник: Prime Video

Весной на стриминговом сервисе Prime Video дебютирует сериал в жанре ужасов «Поручитель» (The Bondsman). В нём актёр Кевин Бейкон предстанет перед зрителями в образе восставшего из мёртвых охотника за головами, пытающегося спасти свою душу. Он получил второй шанс на жизнь, согласившись выслеживать демонов, вырвавшихся из пасти ада.

Героя Бейкона зовут Хаб Халлоран. Посмотреть на него и некоторых других персонажей грядущего шоу можно на первых кадрах, опубликованных Vanity Fair.

Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель» Кадры из сериала «Поручитель»

Премьера сериала намечена на 3 апреля. Его создателем выступает Грейнджер Дэвид. А в числе исполнительных продюсеров Эрик Олесон (третий сезон «Сорвиголовы») и основатель компании Blumhouse Productions Джейсон Блум. В производстве шоу участвует Blumhouse Television.

4 марта на видеосервисе Disney+ дебютирует «Сорвиголова: Рождённый заново». Проект продолжит сюжетные линии «Сорвиголовы». Недавно выходили новые ролики к предстоящему сериалу.

Теги
Поручитель
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Источник фотографий: Depositphotos

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