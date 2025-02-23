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Женщина-паук Гвен Стейси погеройствует в продолжении шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Источник: Disney+

Закончился дебютный сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — первого шоу про Спайди от Marvel Studios. Анимационный сериал вернётся в будущем не только со вторым, но и третьим сезоном, анонсированным ещё до премьеры шоу. И, как выяснилось, в числе новых персонажей, которых представят в продолжении, будет Гвендолин «Гвен» Стейси. Причём появится она в мультсериале в образе героини Женщины-паука, то есть у неё будут суперспособности, как у Человека-паука Питера Паркера. Подробности можно будет узнать ближе к релизу второго сезона шоу или из него самого. Но уже можно посмотреть на дизайн героини и её супергеройский костюм.

Гвен дебютировала в серии комиксов The Amazing Spider-Man в 1965 году. Она была первой большой любовью Питера до Мэри Джейн Уотсон. Гвен погибла из-за противостояния Зелёного гоблина и Человека-паука. В комиксах Женщина-паук — это Гвен из альтернативной вселенной.

Промо-арт сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» Промо-арт сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

В продолжении мультсериала должен появиться и Зелёный гоблин, которым, как в комиксах, станет Норман Озборн.

Визуально «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» похож на ранние комиксы из серии The Amazing Spider-Man. Он показывает альтернативную версию Спайди и историю его становления под руководством Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

Дата премьеры второго сезона шоу пока остаётся загадкой.

В марте выйдет полнометражное аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза», у которого есть накачанной экшеном новый трейлер. Также в следующем месяце состоится премьера мультсериала «Король Волк». И у него есть динамичный трейлер.

Теги
Ваш дружелюбный сосед Человек-паукMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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