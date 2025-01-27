«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» задержится на экранах: уже одобрен третий сезон мультсериала

Новый мультсериал про Человека-паука задержится на экранах. Когда Marvel Studios анонсировала своё первое шоу про супергероя «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», то объявила, что проект получит два сезона. Но ими анимационный сериал не ограничится. Как выяснилось, уже было одобрено производство третьего сезона шоу. О том, что продолжение проекта получило «зелёный свет», рассказал глава анимационного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум в интервью The Movie Podcast.

Первый сезон включает в себя 10 серий. Выйдут они в четырёх частях меньше чем за месяц. 29 января сериал дебютирует с двумя эпизодами (1–2). 5 февраля выйдут сразу три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10).

Визуально проект будет походить на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он покажет альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

Ранее был представлен отрывок из шоу.