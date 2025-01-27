 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тираж манги «Палочка и меч Вистории», чья аниме-адаптация получит второй сезон, превысил 2 млн копий «Песочный человек» на каблучках — свежий кадр со съёмок второго сезона Ярость Нобунаги в сюжетном трейлере Assassin's Creed Shadows «Веному 3» остаётся молиться на международный прокат — домашний проседает Опубликовано видео с кучей деталей и геймплея из DOOM: The Dark Ages
• • •
 
СЕРИАЛЫ
138

Названа дата возвращения сериала «Школьные духи» про девушку, расследовавшую свою смерть

Источник: Paramount+

Мистический подростковый сериал «Школьные духи» скоро вернётся со вторым сезоном. Продолжение шоу дебютирует на стриминговом сервисе Paramount+ 30 января. В этот день на видеосервисе появятся сразу три серии второго сезона. Всего в нём, как и в первом, восемь эпизодов. Оставшиеся пять будут выходить по одному в неделю. Об этом сообщил сайт Variety.

Премьера «Школьных духов» состоялась в 2023 году. Главную роль в проекте исполняет Пейтон Лист («Кобра Кай»). Она играет старшеклассницу по имени Мэдди Нирс. В первом сезоне героиня была убита в школе. Девушка застряла с другими школьными духами в загробной жизни, не зная, как именно она умерла. Поэтому Мэдди расследовала собственную смерть, приспосабливаясь к старшей школе в загробной жизни.

Ранее стало известно об отмене сериала ужасов «Чайная чашка», спродюсированного Джеймсом Ваном, и закрытии комедийного шоу «Франчайз», тогда как детективный проект «Убийство в маленьком городке» продлили на второй сезон.

Теги
Кобра Кай
Комментарии

Ещё на эту тему

9В сериале DC Studios про Зелёных фонарей появится суперзлодей Синестро

Тоже интересно

8Съёмки «Бэтмена» из киновселенной DC отложены — режиссёр «Флэша» хочет успеть поставить научную фантастику 0Премьеру девятого эпизода аниме «Разве плохо искать себе пару в подземелье? V» отложили 0Красотка и телепат Псайлок уходит в отрыв в первом выпуске своего сольного комикса 21Залипший на происходящее Супермен на новом кадре из фильма 4Брэд Питт и Хавьер Бардем зажигают за съёмках «Формулы 1» (фото)

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 января
 0
Милла Йовович и Дэйв Батиста на горе черепов: новый постер экшена «В затерянных землях»
 0
Новые сериалы недели: Новый «Человек-паук»
 0
Зелёная Стрела на страже порядка в свежем трейлере «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»
 1
Чужой угрожает Земле на свежем постере сериала «Чужой: Земля»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 января
 1
«Укус паука»: Marvel Studios представила отрывок из своего первого мультсериала про Человека-паука
 10
Человек из стали совершает хитрый воздушный манёвр в новом тизере «Супермена»
 0
Titan Comics заново издаст классические истории про Танкистку
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 563 — трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Документальный фильм «Хаяо Миядзаки и Птица» появится в российском прокате 5 декабря
 
Аниме Вышел новый зрелищный ролик к 10-летию аниме «Волейбол»
 
Кино Давно невиданный уровень глупости: критики обругали новый фильм Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир»
 
Харрисон Форд и Хелен Миррен продолжают бороться за землю в трейлере второго сезона «Йеллоустоун: 1923»
 
Игры КГ играет: Lost Eidolons, часть 5
 
Кино Netflix не пожалел семизначной суммы за экранизацию следующих «Сумерек» или «Голодных игр»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 657: Ищем ДНК «Kинo-Гoвнo» с режиссёром «Последнего ронина» в его фильме
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 656: «Снова в деле», «Золото Рио Браво», «Квир», отечественный «Кракен», новые «Уоллес и Громит»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 562: Жрать за ваши грехи
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru