Названа дата возвращения сериала «Школьные духи» про девушку, расследовавшую свою смерть

Мистический подростковый сериал «Школьные духи» скоро вернётся со вторым сезоном. Продолжение шоу дебютирует на стриминговом сервисе Paramount+ 30 января. В этот день на видеосервисе появятся сразу три серии второго сезона. Всего в нём, как и в первом, восемь эпизодов. Оставшиеся пять будут выходить по одному в неделю. Об этом сообщил сайт Variety.

Премьера «Школьных духов» состоялась в 2023 году. Главную роль в проекте исполняет Пейтон Лист («Кобра Кай»). Она играет старшеклассницу по имени Мэдди Нирс. В первом сезоне героиня была убита в школе. Девушка застряла с другими школьными духами в загробной жизни, не зная, как именно она умерла. Поэтому Мэдди расследовала собственную смерть, приспосабливаясь к старшей школе в загробной жизни.

Ранее стало известно об отмене сериала ужасов «Чайная чашка», спродюсированного Джеймсом Ваном, и закрытии комедийного шоу «Франчайз», тогда как детективный проект «Убийство в маленьком городке» продлили на второй сезон.