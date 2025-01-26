Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 января

Дальше без Светы! Новые кадры из второго сезона «Букиных». И зачем тогда всё это?

Отъевшийся Том Харди и вечно молодая Хелен Миррен на съёмках нового сериала Гая Ричи (фото). Смотрим на спин-офф «Рэя Донована».

Режиссёр первых «Гарри Поттеров» поддерживает идею сериала и одобрил Киллиана Мёрфи в роли главного злодея. Фильмы очень ограничено экранизировали первоисточник.

Суровый президент Роберт Де Ниро ищет врагов Америки в трейлере сериала «Нулевой день». Как найти террористов и не убить демократию в процессе?

Успешное «Разделение»: фантастический сериал принёс Apple более $ 200 млн. Если верить компании со своей методологией оценки контента.

В сериале DC Studios про Зелёных фонарей появится суперзлодей Синестро. Уже известно, кто сыграет бывшего наставника и заклятого врага Хэла Джордана.