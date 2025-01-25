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В сериале DC Studios про Зелёных фонарей появится суперзлодей Синестро

Источник: KVF

Портал Deadline опубликовал новые подробности сериала «Фонари» от DC Studios. В шоу появится один из самых известных суперзлодеев комиксов DC — Синестро. В комиксах он состоял в Корпусе Зелёных фонарей и был наставником супергероя Хэла Джордана. Но позже Синестро стал противником Зелёных фонарей и заклятым врагом Джордана. В предстоящем сериале роль суперзлодея исполнит Ульрих Томсен («Банши», «Край»).

Премьера «Фонарей» может состояться в 2026 году примерно в одно время с выходом фильма «Супергёрл: Женщина будущего», который уже снимают.

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

«Фонари» станут частью новой киновселенной DC. По атмосфере история будет в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке.

Зелёными фонарями окажутся легендарный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Роль Джордана получил Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»), а Стюарта — Аарон Пьер («Ребел-Ридж»). В роли шерифа Керри появится Келли Макдональд («Старикам здесь не место», «Подпольная империя», «По долгу службы»). Также в сериале сыграют Гаррет Диллахант («Терминатор: Битва за будущее») и Пурна Джаганнатан («Одинокие волки»).

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Фонари
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