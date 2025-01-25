«Белый лотос» получил продление на четвёртый сезон ещё до выхода третьего

Создатели «Белого лотоса» явно раскрыли формулу успеха — секс, интриги, известные актёры и райские декорации. В принципе можно ничего не менять. Один из главных хитов HBO уже получил заветное продление на четвёртый сезон, хотя третий ещё даже не вышел.

Сначала действие сериала разворачивалось на Гавайах, потом переместилось на Сицилию, а уже 16 февраля новые герои отправятся в Таиланд. В качестве некой константы выступает знакомая нам по первому сезону Наташа Ротуэлл, сменившая на этом посту Дженнифер Кулидж. В остальном состав полностью новый и включает себя Уолтона Гоггинса, Кэрри Кун, Лису из Blackpink, Мишель Монахэн, Лесли Бибб, Джейсона Айзекса, Эйми Лу Вуд и Патрика Шварценеггера

О четвёртом сезоне пока ничего не известно, но шоураннер сериала Майк Уайт не исключает, что однажды снимет полностью «звёздный» сезон — со всеми любимчиками зрителей из предыдущих частей телеантологии. А вернуть там есть кого — в «Белом лотосе» в своё время снимались Сидни Суини, Обри Плаза, Александра Даддарио, Мэган Фэйхи, Тео Джеймс, Лео Вудалл, Хейли Лу Ричардсон, Стив Зан, Конни Бриттон, Сабрина Импаччиаторе, Том Холландер и Ф. Мюррей Абрахам.