Первый взгляд на главную героиню «Укрытия» во втором сезоне (фото)

«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон, ставшее одним из самых успешных сериалов Apple TV+, всё ближе к своему второй сезону — продолжение постапокалиптического триллера выйдет уже 15 ноября этого года и будет состоять из десяти эпизодов.

А вот и сама Фергюсон на первых кадрах второго сезона:

К уже знакомым зрителям Тиму Роббинсу, Коммону, Иэну Глену,Чиназу Уче, Ави Нашу и Харриет Уолтер присоединился также Стив Зан («Белый лотос»). У руля по-прежнему Грэм Йост, в исполнительных продюсерах ходят Фергюсон, Коммон и автор книг Хью Хауи.