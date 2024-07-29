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СЕРИАЛЫ
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Первый взгляд на главную героиню «Укрытия» во втором сезоне (фото)

«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон, ставшее одним из самых успешных сериалов Apple TV+, всё ближе к своему второй сезону — продолжение постапокалиптического триллера выйдет уже 15 ноября этого года и будет состоять из десяти эпизодов.

А вот и сама Фергюсон на первых кадрах второго сезона:

Кадры из сериала «Укрытие» Кадры из сериала «Укрытие» Кадры из сериала «Укрытие» Кадры из сериала «Укрытие»

К уже знакомым зрителям Тиму Роббинсу, Коммону, Иэну Глену,Чиназу Уче, Ави Нашу и Харриет Уолтер присоединился также Стив Зан («Белый лотос»). У руля по-прежнему Грэм Йост, в исполнительных продюсерах ходят Фергюсон, Коммон и автор книг Хью Хауи.

Теги
ГалереяУкрытие
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Источник фотографий: Depositphotos

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