«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлено на второй сезон

Байки из бункера получили продолжение. Стриминговый сервис Apple TV+ официально дал добро на съёмки второго сезона «Укрытия», чей первый сезон завершится 30 июня. Фантастический триллер по одноимённому роману Хью Хоуи стартовал в начале мая и, очевидно, порадовал цифровую платформу своими рейтинговыми показателями.

В сериале люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Ребекка Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и открывшаяся ей истина всех потрясёт.

В первом сезоне наряду с Фергюсон снялись Коммон, Херриет Уолтер, Ави Нэш, Дэвид Ойелоуо, Рашида Джонс и Тим Роббинс. Срежиссировал премьерный сезон Мортен Тильдум по сценарию Грэма Йоста. Оба выступают исполнительными продюсерами сериала.