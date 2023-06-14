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306

«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлено на второй сезон

Источник: Apple TV+

Байки из бункера получили продолжение. Стриминговый сервис Apple TV+ официально дал добро на съёмки второго сезона «Укрытия», чей первый сезон завершится 30 июня. Фантастический триллер по одноимённому роману Хью Хоуи стартовал в начале мая и, очевидно, порадовал цифровую платформу своими рейтинговыми показателями.

В сериале люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Ребекка Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и открывшаяся ей истина всех потрясёт.

В первом сезоне наряду с Фергюсон снялись Коммон, Херриет Уолтер, Ави Нэш, Дэвид Ойелоуо, Рашида Джонс и Тим Роббинс. Срежиссировал премьерный сезон Мортен Тильдум по сценарию Грэма Йоста. Оба выступают исполнительными продюсерами сериала.

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Укрытие
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