«Мне это не нравится» — создатель «Перси Джексона и Олимпийцев» отвечает на критику кастинга дочери Афины

В интервью THR создатель «Перси Джексона и Олимпийцев» Рик Риордан переосмыслил тысячу раз сказанные оправдательно-нападательные речи о касте проекта, чтобы удвоить проверенную линию защиты с кодовым названием «Чёртовы расисты». Не подумайте, зрители в его глазах по-прежнему такие и есть, но теперь писатель говорит, что это не безнадёжно.

Для тех, кто пропустил драму, от которой древнегреческие боги взрыдали бы кровавыми слезами, напоминаем — с момента объявления главного каста в сериале Disney+ зрителей насторожил выбор Леи Савы Джеффрис в качестве новой версии дочери Афины. В основном потому, что до представления каста Риордан клялся, мол, в сериале, в отличие от фильмов (которые он, кажется, ненавидит), всё будет по канону.

Лея не должна иметь отношения к этому конфликту. У неё должна быть возможность заниматься своей профессией и своим искусством, быть признанной талантливой актрисой, получившей роль, потому что она её заслужила без каких-либо спекуляций, «по квоте, в рамках борьбы с дискриминацией» или что там ещё говорят, бла-бла-бла. Мне это не нравится. Рик Риордан

Писатель считает себя прежде всего учителем, а потому готов упорно вправлять мозги каждому, сбившемуся с пути.

Полагаю, расизм — это не то, что присуще нам по умолчанию. Это неправильный подход. Я думаю, что мы все склонны к нему. В смысле, верить во что-то другое, значит, игнорировать всю человеческую цивилизацию. Нам всегда были свойственны расизм и колоризм, поэтому бесполезно говорить: «О, я не расист». Конечно, расист, как и все мы. Вопрос в том, осознаём ли мы это, чтобы работать над собой, или же остаёмся в отрицании. Это выбор.

В завершении своей пламенной речи Риордан ещё раз подчеркнул, насколько идеально проведён кастинг.