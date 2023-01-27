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Чёрный Зевс и белый Посейдон — в «Перси Джексона» записались Лэнс Реддик и Тоби Стивенс

Лёгким движением руки чёрный Альберт Вескер превращается в чёрного Зевса. В актёрский состав фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» записалась пара актёров на божественные роли. Лэнс Реддик сыграет Зевса, а Тоби Стивенс — Посейдона. Роли гостевые, но важные — всё-таки их детишки выступают героями повествования.

Стриминговый сервис Disney+ обещает многосерийную адаптацию книжного цикла Рика Риордаа в этом году.

Промо-арт сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В центре сюжета — юный полубог Перси Джексон (Уокер Скобелл), чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей олимпийский богов. Вместе с сыном Посейдона приключаются дочь Афины Аннабет Чейз (Леа Сава Джеффрис) и сатир Гровер Андервуд (Арьян Симхадри).

Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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