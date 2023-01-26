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Дорога в ад и «семейная» идиллия на новом фото со съёмок хоррора «Одни из нас»

Новое фото со съёмок хоррора «Одни из нас» показывает постапокалиптический антураж на фоне почти семейной идиллии персонажей Педро Паскаля, Анны Торв и Беллы Рэмси, подписавшей кадр словами: «Мы на пути в ад». И как тут не вспомнить AC/DC?

Во второй серии показали прошлые события: как началась эпидемия и какое радикальное решение было принято, чтобы замедлить её распространение. Ну а потом, через много лет, в мире, где это не сработало, Джоэл и Тесс вели Элли на путь к исцелению человечества.

Промо-арт сериала «Одни из нас»

В следующем 80-минутном эпизоде сериала появятся Билл (Ник Офферман) и его партнёр Фрэнк (Мюррей Бартлетт). В игре они — единственные жители Линкольна, всё население которого заражено.

Третья серия проекта «Одни из нас» выйдет 29 января.

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Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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