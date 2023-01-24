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Джоэл заглянет к старым знакомым в третьем эпизоде триллера «Одни из нас» (трейлер)

кабельный канал HBO опубликовал трейлер третьего эпизода своего бодро шагающего постапокалиптического триллера «Одни из нас». Среди прочего видеоролик анонсировал появление в адаптации известных игрокам персонажей — Билла (Ник Офферман) и Фрэнка (Мюррей Бартлетт).

К слову, третья серия будет идти 80 минут — почти полтора часа, как и первая. Видимо, нас посвятят в подробности прошлого новых героев истории, к которым в своём большом странствии заглянут контрабандист Джоэл Миллер (Педро Паскаль) и его юная спутница Элли (Белла Рэмси).

Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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