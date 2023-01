Как создавался пилот триллера «Одни из нас» (видео)

Всех, кого впечатлил открывающий эпизод сериала «Одни из нас», наверняка заинтересуют подробности его создания. Шоураннеры адаптации видеоигры The Last of Us Крэйг Мазин и Нил Дракманн, а также участники актёрского состава Педро Паскаль, Нико Паркер и Белла Рэмси рассказывают о поворотном моменте в сюжете и формировании Джоэла Миллера, каким мы его знаем теперь, во времена постапокалипсиса.

Участники творческой команды проводят параллели между Сарой и Элли, рассказывают и силе родительской любви и тяжких последствиях такой сильной привязанности в условиях конца света — общего и личного.