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«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов

Если влепить в начале ролика громадную иконку сертификата «свежести» Rotten Tomatoes, то ни о каких «гнилых» 26% от зрителей и не вспомнят. Стриминговая платформа Disney+ опубликовала тизер новых эпизодов «Аколита», который приведёт в восторг поклонников «Звёздных войн». Очевидно тех самых, кто высоко оценил то, что увидел в первых эпизодах.

Стартовал инклюзивный проект, кстати, с рекордом — в день премьеры первые два эпизода собрали 4,8 млн просмотров, и это лучший старт Disney+ в этом году.

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Аколит
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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