«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов

Если влепить в начале ролика громадную иконку сертификата «свежести» Rotten Tomatoes, то ни о каких «гнилых» 26% от зрителей и не вспомнят. Стриминговая платформа Disney+ опубликовала тизер новых эпизодов «Аколита», который приведёт в восторг поклонников «Звёздных войн». Очевидно тех самых, кто высоко оценил то, что увидел в первых эпизодах.

Стартовал инклюзивный проект, кстати, с рекордом — в день премьеры первые два эпизода собрали 4,8 млн просмотров, и это лучший старт Disney+ в этом году.