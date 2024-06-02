Перед тем, как на малые экраны пожалуют действительно ожидаемые премьеры, стриминговый сервис Disney+ успеет выпустить свой мистический триллер по вселенной «Звёздных войн». Через пару дней состоится двухсерийная премьера мини-сериала «Аколит», антирекламой которого творческая команда сейчас занимается вовсю.
Вторник, 4 июня
фантастика, триллер
В ролях Амандла Стенберг, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Йонас Суотамо, Эми Цан, Кэрри-Энн Мосс
Создатель Лесли Хэдланд
События разворачиваются в эпoxy Pacцвeтa Pecпyблики, но вpeмeнa миpa и пpoцвeтaния пoдxoдят к кoнцy — в тeняx пpocыпaeтcя злo, кoтopoe cтaнeт пpичинoй пaдeния Opдeнa джeдaeв.
Новый сериал по культовой вселенной отдан на откуп поборникам инклюзивности. Большим сюрпризом станет удобоваримость этого творения. Поклонникам «Звёздных войн» перед просмотром рекомендуется надеть огнеупорные костюмы.
Четверг, 6 июня
драма, фантастика, приключенческий
В ролях Кристиан Конверри, Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Ализа Веллани, Стефания Оуэн, Даня Рамирес
Создатель Бет Шварц, Джим Микл
После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и таких же, как он, детей-гибридов начинает искать ответы.
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